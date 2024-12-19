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Литва запретила белорусам служить в армии

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  • 19.12.2024, 15:12
  • 1,448
Литва запретила белорусам служить в армии

Запрет также распространяется на граждан КНР и РФ.

Граждане Беларуси, России и Китая не смогут служить в Вооруженных силах (ВС) Литвы и состоять в Литовском союзе стрелков (ЛСС). Соответствующие поправки к законам принял 19 декабря литовский Сейм, пишет LRT.

Согласно принятым поправкам, белорусы, россияне и китайцы не будут приниматься на профессиональную военную службу, на службу в Добровольческих силах или другую добровольную непостоянную военную службу, а также на обязательную военную службу.

Если лицо, которое уже служит в ВС, получит гражданство этих стран, оно будет уволено со службы.

В ноябре Вооруженные силы Литвы сообщили агентству BNS, что в армии служит 11 человек с гражданством Литвы и России или Беларуси.

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