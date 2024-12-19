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В Польше развернули NASAMS и доставили F-35 для защиты хаба помощи Украине

  • 19.12.2024, 23:54
В Польше развернули NASAMS и доставили F-35 для защиты хаба помощи Украине

Также в Жешув прибудут норвежские солдаты.

В Польше развернули противовоздушные системы NASAMS для того, чтобы защищать логистический центр в Жешуве.

Об этом сообщили в Генеральном командовании Вооруженных Сил Польши.

Кроме систем ПВО в Польшу также отправили истребители F-35 для «обороны воздушного пространства».

Эта миссия в рамках НАТО продлится до Пасхи, то есть до 20 апреля 2025 года. Также в Польше в рамках этой программы прибудут 100 норвежских солдат, которые будут размещены в Жешуве.

17 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна уже готовится предоставить Украине 46-й транш помощи стоимостью в 100 миллионов евро. Ожидается, что он поступит в январе.

2 декабря министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил о подготовке к переброске техники и солдат в Польшу.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с союзниками по НАТО относительно защиты польского неба для возможности получить самолеты МиГ-29.

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