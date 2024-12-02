Когда белорусам могут отказать в регистрации таможенной декларации 2.12.2024, 11:48

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Документы могут не принять в ряде случаев.

При каких обстоятельствах могут отказать в регистрации таможенной декларации, рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Так, отказ возможен, если таможенная декларация подана таможенному органу, неправомочному регистрировать декларации, или подана неуполномоченным лицом, не удостоверена надлежащим образом, не соблюдена форма таможенного декларирования. Документы не будут приняты, если не указаны необходимые в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования сведения или таможенная декларация заполнена неверно.

Такое же решение выносится, если товары, в отношении которых подается декларация (за исключением отдельных случаев), не находятся на территории государства ЕАЭС, таможенному органу которого она предоставляется. Таможенные органы откажут в регистрации и в том случае, если не совершены действия, которые в соответствии с законодательством должны совершаться до подачи или одновременно с подачей таможенной декларации, не соблюдены установленные государством – членом ЕАЭС особенности таможенного декларирования.

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