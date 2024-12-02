В Гвинее около ста человек погибли на футбольном матче 1 2.12.2024, 11:51

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На стадионе начались беспорядки.

В Гвинее жертвами массовой драки футбольных фанатов на матче в городе Нзерекоре стали десятки человек. Конфликт начался из-за замечания, которое сделал судья.

Решение судьи решили оспорить. Болельщики сами вышли на поле.

AFP пишет со ссылкой на свой источник, что погибло около 100 человек. В местной больнице переполнен морг, некоторые тела лежат на полу в коридорах.

Матч был частью турнира в честь полковника Мамади Думбуя. В 2021 году он пришёл к власти после мятежа военных и был приведён к присяге в должности президента «переходного периода»

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