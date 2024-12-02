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Смелая грузинка против водомета: видео поразило Сеть

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  • 2.12.2024, 14:59
  • 10,052
Смелая грузинка против водомета: видео поразило Сеть

Девушка уже стала одним из символов протеста.

В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Силовики активно применяют против протестующих спецсредства. В том числе — светошумовые гранаты и водометы. Сеть поразило видео, как смелая девушка с флагом Грузии противостоит водомету напротив здания парламента в Тбилиси. Девушка уже стала одним из символов протеста.

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