Смелая грузинка против водомета: видео поразило Сеть

Смелая грузинка против водомета: видео поразило Сеть10
- 2.12.2024, 14:59
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Девушка уже стала одним из символов протеста.
В Грузии уже пятый день проходят акции протеста, вызванные решением пророссийского правительства заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
Силовики активно применяют против протестующих спецсредства. В том числе — светошумовые гранаты и водометы. Сеть поразило видео, как смелая девушка с флагом Грузии противостоит водомету напротив здания парламента в Тбилиси. Девушка уже стала одним из символов протеста.
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