«На секунду вспомнил этот ролик и сделал все так, как там говорилось» 5 2.12.2024, 18:01

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Жена сторожа, выжившего после схватки с волком, рассказала подробности инцидента.

Волк напал на сторожа фермерского хозяйства в Хойникском районе 26 ноября. Животное искусало Михаилу Тарасенко руки, вцепилось в ногу, но сторож смог отбиться и спрятаться в бытовке.

Сам Михаил рассказал «Онлайнеру», что действовал интуитивно.

«Все произошло, может, за какую минуту. Было еще темно, около пяти утра, когда я услышал лай собак и решил выйти на улицу посмотреть, что там происходит. Открыл двери — и все, что успел заметить, это разбегающихся собак и летящего ко мне волка. Он схватил меня за ногу, я попытался разодрать ему пасть, всунул туда кулак и в итоге отбился. Забежал в бытовку, подпер двери и набрал первый номер в мобильном — это был номер жены Наташи», — вспомнил Михаил.

Жена сразу поняла, что случилась беда: раньше супруг не звонил ей так рано утром.

«Он мне никогда в такое время не звонил, а тут слышу: «Меня покусал волк, вызови скорую и МЧС» — и все, на этом его голос оборвался. У меня началась полнейшая истерика, шок. Все, что я успела у него спросить, это живой ли он. Уже потом Миша мне рассказал, что не мог со мной говорить, потому что зверь бросался на дверь сторожки, а он ее держал, истекая кровью», — рассказала Наталья.

Она позвонила соседу, а тот набрал в милицию, скорую и общего знакомого Леонида. Друг, правда, сразу выехать на место происшествия не смог: выйдя на улицу, он обнаружил возле машины еще трех волков.

Позже Леонид все же смог добраться до фермы. Он позвонил Наталье и сообщил, что ее муж жив, но истекает кровью. А волка застрелили милиционеры — получилось далеко не с первого патрона.

«Мишу я увидела уже в больнице. Он говорил, что милиция приехала первой, и волк стал бросаться на водителя «уазика». Только с восьмого патрона убили того волка, и только потом к Мише смогли подступиться медики», — отметила Наталья.

А еще она вспомнила интересный момент: спасти жизнь ее мужу мог ролик в TikTok.

«Незадолго до этого Миша мне рассказывал, что видел в TikTok ролик о том, что делать при нападении хищника, и, когда все случилось, он признался, что на секунду вспомнил этот ролик и сделал все так, как там говорилось», — рассказала Наталья.

Анализы показали, что волк был болен бешенством. Теперь Михаил проходит терапию: ему поставили уколы вокруг раны, в вену и под лопатку. Прогнозов по выписке врачи пока не дают.

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