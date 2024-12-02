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У берегов Кении найден загадочный корабль

  • 2.12.2024, 22:44
  • 2,408
У берегов Кении найден загадочный корабль

Возможно, он входил в экспедицию Васко да Гамы.

Археологи совершили сенсационное открытие, которое может переписать историю морских путешествий.

У берегов Кении было обнаружено затонувшее судно, которое, по мнению исследователей, может быть последним кораблем знаменитого португальского мореплавателя Васко да Гамы, галеоном «Сан-Жоржи».

Это открытие стало результатом многолетних исследований, проведенных международной группой ученых. Археологи изучали обломки судна, обнаруженного на глубине 6 метров у юго-восточного побережья Кении. Несмотря на то, что судно лежало на коралловом рифе и было сильно повреждено временем, исследователям удалось извлечь ценные артефакты, такие как слоновые бивни и медные слитки, которые указывают на португальское происхождение корабля.

Анализ полученных данных и сравнение их с историческими документами позволили ученым выдвинуть гипотезу о том, что найденное судно является именно галеоном «Сан-Жоржи». Этот корабль входил во флот, которым командовал Васко да Гама во время своего последнего путешествия в Индию.

Если эта гипотеза подтвердится, то находка станет одним из самых значимых открытий в истории морской археологии. Она позволит пролить новый свет на эпоху великих географических открытий и на жизнь одного из самых знаменитых мореплавателей всех времен.

Исследователи планируют продолжить изучение обломков судна, чтобы получить более точные данные и подтвердить свою гипотезу. Они надеются, что это открытие позволит не только расширить наши знания о прошлом, но и стимулировать дальнейшие исследования в области морской археологии.

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