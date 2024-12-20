Вблизи базы Северного флота РФ в Мурманской области прогремели взрывы 20.12.2024, 9:56

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Видеофакт.

В Мурманской области России прогремели взрывы в районе, где расположена база Северного флота РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Жители Мурманска и расположенного в 12 км от него Североморска вечером в среду написали в соцсети о двух мощных взрывах, волны от которых люди почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров. Один из взрывов попал на видео.

Судя по кадрам, взрыв мог произойти на одном из объектов главной военно-морской базы Северного флота РФ.

Норвежское издание The Barents Observer отмечает, что в 13 км от места съемки находится военный аэродром «Североморск-1», где базируются истребители, бомбардировщики и эскадрильи вертолетов Ка-27. На расстоянии 11 км находится открытый склад оружия, а к северо-западу от «Североморска-1» расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, между Североморском и Мурманском расположен закрытый военный аэродром «Североморск-2», который в начале 2024 года начали восстанавливать.

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