После крушения российских танкеров в Черном море дрейфует пятно мазута площадью 100 кв км 14 20.12.2024, 13:06

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Его может выбросить на берег Крыма.

После крушения российских танкеров Волгонефть-212 и Волгонефть-239 в Керченском проливе спутники зафиксировали у побережья российской Анапы пятно мазута площадью 100 кв. км.

Об этом в пятницу, 20 декабря, пишут «Важные истории» со ссылкой на экологов. Уточняется, что пятно дрейфует на юг.

Согласно спутниковому снимку, сделанному 19 декабря, мазут, вытекший с танкера Волгонефть-212, отдрейфовал на юго-восток и растянулся на несколько километров в длину вдоль черноморского побережья.

«Пятно находится в 5−10 км от суши, а его площадь оценивается в 100 кв. км», — пишут журналисты.

Еще одно пятно замечено в районе Керченского пролива, его площадь оценивается в 1,8 кв. км.

Специалисты считают, что, дрейфующий в море мазут скорее всего будет выброшен на берег в ближайшие 1−2 дня.

Новые пятна мазута могут появиться на побережье между поселками Волна и Витязево под Анапой, а также на Таманском полуострове и на берегу оккупированного страной-агрессором Россией Крыма в южной части Керченского пролива.

Журналисты выяснили, что танкерам Волгонефть было запрещено выходить в Керченский пролив в декабре. Судно Волгонефть-239, в результате шторма севший на мель, две недели ходил без действующих документов.

Танкер Волгонефть-212 был и вовсе перегружен — на судне было на 100 тонн мазута больше, чем предусмотрено его грузоподъемностью.

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