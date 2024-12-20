Financial Times: Трамп планирует продолжать поставки оружия Украине 20.12.2024, 20:40

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Избранный президент США поддерживает позицию стран Запада.

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен останавливать военную помощь Украине. Он хочет продолжить поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что о намерениях Трампа продолжать оказывать военную помощь Украине заявили три неназванных источника.

Как пишет FT, такой шаг поддержит другие страны Запада, которые глубоко обеспокоены своей способностью поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона.

Также два собеседника издания рассказали, что Трамп хочет потребовать от стран НАТО более чем вдвое увеличить расходы на оборону. Сейчас странам Альянса необходимо выделять на оборону 2% от ВВП в год, но избранный президент США хочет увеличить этот показатель до 5%.

Примечательно, 2% от ВВП на оборону выделяют только 23 из 32 членов НАТО.

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