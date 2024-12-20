Российские подразделения спешно бегут с авиабазы «Тифор» в Пальмире 1 20.12.2024, 21:28

Видеофакт.

Выход российских подразделений с авиабазы «Тифор» (Т4) в районе Пальмиры попал на видео.

Видео в своем телеграм-канале прокомментировал известный украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко:

- На себя обращает внимание большое количество техники, брошенной сирийской армией буквально на дороге. Техника не повреждённая, не подбитая, по всей видимости у неё закончилось топливо. Хотя, с другой стороны, можно видеть пушки М-46 и Д-30, брошенные в походном состоянии.

У меня на фоне всего этого зрелища возникает только один вопрос… А украинские представители, по дипломатическим каналам уже связались с новым руководством Сирии на предмет приобретения излишнего вооружения и техники?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com