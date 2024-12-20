Российские подразделения спешно бегут с авиабазы «Тифор» в Пальмире

Российские подразделения спешно бегут с авиабазы «Тифор» в Пальмире1
- 20.12.2024, 21:28
Видеофакт.
Выход российских подразделений с авиабазы «Тифор» (Т4) в районе Пальмиры попал на видео.
Видео в своем телеграм-канале прокомментировал известный украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко:
- На себя обращает внимание большое количество техники, брошенной сирийской армией буквально на дороге. Техника не повреждённая, не подбитая, по всей видимости у неё закончилось топливо. Хотя, с другой стороны, можно видеть пушки М-46 и Д-30, брошенные в походном состоянии.
У меня на фоне всего этого зрелища возникает только один вопрос… А украинские представители, по дипломатическим каналам уже связались с новым руководством Сирии на предмет приобретения излишнего вооружения и техники?