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Российские подразделения спешно бегут с авиабазы «Тифор» в Пальмире

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  • 20.12.2024, 21:28
Российские подразделения спешно бегут с авиабазы «Тифор» в Пальмире

Видеофакт.

Выход российских подразделений с авиабазы «Тифор» (Т4) в районе Пальмиры попал на видео.

Видео в своем телеграм-канале прокомментировал известный украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко:

- На себя обращает внимание большое количество техники, брошенной сирийской армией буквально на дороге. Техника не повреждённая, не подбитая, по всей видимости у неё закончилось топливо. Хотя, с другой стороны, можно видеть пушки М-46 и Д-30, брошенные в походном состоянии.

У меня на фоне всего этого зрелища возникает только один вопрос… А украинские представители, по дипломатическим каналам уже связались с новым руководством Сирии на предмет приобретения излишнего вооружения и техники?

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