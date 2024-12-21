Физик-ядерщик: Информацию о происшествии на БелАЭС хотят скрыть 3 21.12.2024, 11:51

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Сбой второстепенного оборудования не мог привести к отключению всего энергоблока.

Оба энергоблока Белорусской атомной электростанции вот уже две недели не вырабатывают электричество. И если первый находится на плановом ремонте, то второй отключен внепланово. Сайт «Зеркало» утверждает, что энергоблок отключен из-за «неисправности контура, являющегося носителем радиоактивной среды».

В Минэнерго подтвердили информацию об отключении второго энергоблока БелАЭС и заявили, что причиной стало «срабатывание одного из датчиков».

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать ответ Минэнерго инженера-физика, эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрея Ожаровского:

— Сообщение явно нацелено не на информирование о произошедшем, а на сокрытие информации. Не сказано, датчик какой подсистемы АЭС сработал. Датчик энергетической системы — генератора, датчик турбины или это датчик контроля самого реактора. В зависимости от ответа на этот вопрос, можно делать вывод, насколько это серьезное происшествие.

Если сбоит датчик, сообщающий оператору или автоматической системе управления о состоянии реактора — это большая проблема. Если это второстепенное оборудование — его сбой никак бы не привел к отключению всего энергоблока. Внеплановое отключение (его нужно так называть) является серьезным происшествием, влияющим на экономику АЭС, а также имеющим отношение к безопасности.

Второе — «энергоблок временно отключен от сети». Не сказано, на какое время — несколько часов, несколько дней, несколько недель. Мы уже знаем прецеденты, когда ремонт энергоблока по неназванной причине продолжался месяцами. Чего ожидать от ремонта второго энергоблока — мы пока не знаем. Может, действительно, нужно заменить незначительную деталь, возможно — перебирать довольно серьезный набор оборудования.

Больше ничего по этому короткому сообщению мы сказать не можем.

Мы лишь копим случаи внепланового простоя энергоблока. Насколько я понимаю, для зарубежных клиентов Росатома именно эта информация важна. Установки работают ненадежно. Мы отлично помним, что именно на БелАЭС не работал измерительный трансформатор. Теперь же какой-то датчик. В условиях отказа белорусских атомщиков от диалога с обществом, в условиях того, что экологические организации (в частности — «Экодом») были записаны в списки «экстремистских формирований», разумные попытки добиться правды у гражданского общества отсутствуют. Надежда только на прессу.

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