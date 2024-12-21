HIMARS подожгли авиационный колледж в российском Рыльске 21.12.2024, 13:54

Объект детонировал всю ночь.

Только к утру субботы, 21 декабря, в российском городе Рыльске был потушен пожар в авиационном колледже после удара ВСУ системой HIMARS, пишет «Диалог.UA».

Мощный удар по Рыльскому авиационному колледжу был нанесен вечером 20 декабря. Российские власти устроили по этому поводу грандиозный скандал, обвинив Украину в атаке «гражданского объекта» и даже инициировали заседание ООН по этому поводу.

Однако очень быстро выяснилось, что колледж использовался далеко не для гражданских целей. Судя по всему, объект использовался как пункт временной дислокации российской армии.

Также ранее в местных СМИ публиковалась информация о том, что в колледже обучают российских военных обращению с дронами.

Сразу после удара колледж был оцеплен военными. Местные жители слышали до утра взрывы на месте пожара — это была вторичная детонация снарядов.

Российский военный блогер Ян Матвеев, изучив кадры с места удара, предположил, что использовались снаряды GMLRS. Версия российской пропаганды о кассетных боеприпасах оказалась несостоятельной.

«Есть информация о расположении российских военных в здании Рыльского авиационного колледжа. Его поврежденный корпус оцепили военные. Учитывая, что очное обучение в этой части Курской области не ведется, в колледже мог находиться ПВД. Который и стал главной целью украинского удара», — написал он.

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