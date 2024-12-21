Politico: Республиканцы готовы бросать вызов Трампу 2 21.12.2024, 18:21

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Новоизбранный президент США столкнулся с пределами своей власти.

Новоизбранный президент США республиканец Дональд Трамп получил тревожный сигнал: его контроль над Республиканской партией не абсолютный, пишет Politico.

За последние 48 часов 38 республиканцев в Палате представителей отклонили временный законопроект о расходах, который Трамп публично поддержал после того, как новоизбранный президент и его союзник-миллиардер Илон Маск сорвали голосование за первоначальный пакет, согласованный спикером Палаты Майком Джонсоном с демократами. Непокорность республиканцев проявилась даже тогда, когда Трамп и его союзники угрожали тем членам партии, которые пошли против требований новоизбранного президента.

В конце концов, Палата представителей приняла другую версию законопроекта о финансировании правительства — ту, которая не включала требование Трампа по поводу потолка госдолга, таким образом избежав шатдауна в канун новогодне-рождественских праздников. В то же время, почти три десятка республиканцев проголосовали и против финального варианта законопроекта.

Это свежий пример того, как Трамп столкнулся с пределами своей власти, особенно над собственной партией. Республиканцы в Сенате уже нанесли ему серьезный удар, когда несколько сенаторов дали понять, что не поддержат кандидата, предложенного Трампом на должность генерального прокурора Мэтта Гетца (Гетц в конце концов снял свою кандидатуру). И это было после того, как они избрали Джона Туна вместо Рика Скотта на должность лидера Республиканской партии в Сенате - вопреки желанию союзников Трампа.

Вместе взятые такие ранние проявления неповиновения со стороны рядовых республиканцев Капитолия свидетельствуют о том, что партия далека от полного согласия с новоизбранным президентом.

«В течение длительного времени всегда звучали призывы: кто в Республиканской партии когда-нибудь выступит против Трампа? И теперь мы, безусловно, это получили. Но, может быть, не в идеальном виде», - сказал стратег Республиканской партии, назначенный на должность при первой администрации Трампа, Мэтью Бартлетт.

По мнению Бартлетта, то, как реагирует Трамп, как он обращается с теми, кто не готов «заключать сделки» — это на самом деле только подготовка поля боя и «прощупывание» на следующие четыре года.

Попытка Трампа заставить республиканцев поддержать его требования натолкнулась на давнее сопротивление партии по отмене потолка госдолга — политически чувствительный вопрос.

«Республиканцы проводили кампанию по сокращению расходов и уменьшению государственного долга в 35 триллионов долларов. Вы не можете добиться этого, приостановив лимит долга», - написала в четверг, 19 декабря, в соцсети X республиканская конгрессвумен Кэт Каммак.

Еще один республиканец, выступивший против законопроекта в четверг, Грег Лопес заявил, что он не может поддержать резолюцию, которая не учитывает рост долга страны и «снимает потолок долга, создавая открытую чековую книгу для Конгресса, чтобы тратить больше денег, которых у него уже нет».

Такое сопротивление — это ранний индикатор того, в каких областях республиканцы могут разойтись во взглядах с Трампом, а также предупреждение о том, что, хотя новоизбранный президент имеет широкое влияние на спикера Джонсона, это влияние может не распространяться на всех членов партии при каждом голосовании. А с таким незначительным большинством в Палате представителей неповиновение лишь нескольких республиканцев могут оказать значительное влияние.

Джонсон, выступая перед журналистами после голосования в Палате, дал понять, что Трамп поддержал финальный вариант законопроекта о финансировании правительства. По словам спикера, он был в постоянном контакте с Трампом, и новоизбранный президент точно знал, что делает партия и почему.

Впрочем, как говорит источник издания, Трамп подталкивал Джонсона к решению вопроса потолка госдолга больше месяца. И спустя несколько часов после того, как поддержанный Трампом законопроект провалился, новоизбранный президент начал выступать за то, чтобы приостановить действие потолка госдолга еще не более длительный период.

Ситуация вокруг законопроекта о финансировании правительства вызвала у некоторых республиканцев беспокойство, что, как и во время первого срока, Трамп может не успеть сделать столько, сколько запланировал, ведь будет сосредотачиваться не на тех вещах.

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