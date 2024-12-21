В Брагинском районе волк загрыз двух собак

В Брагинском районе волк загрыз двух собак1
- 21.12.2024, 20:22
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Дикое животное бегало по дворам.
Вечером в пятницу, 20 декабря, в деревне Гдень Брагинского района волк бегал по дворам и нападал на собак. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Беларуси».
По информации местной жительницы, хищник периодически появляется в ее дворе. Но в этот раз он загрыз двух собак, а люди, испугавшись, закрылись в доме.
Когда на место происшествия приехали милиционеры животное бросилось и на них. «С учетом реальной угрозы, сотрудники, чтобы обезвредить волка, использовали огнестрельное оружие», — говорится в сообщении силовиков.
Ни жители деревни, ни правоохранители не пострадали.