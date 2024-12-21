В Брагинском районе волк загрыз двух собак 1 21.12.2024, 20:22

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иллюстративное фото

Дикое животное бегало по дворам.

Вечером в пятницу, 20 декабря, в деревне Гдень Брагинского района волк бегал по дворам и нападал на собак. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Беларуси».

По информации местной жительницы, хищник периодически появляется в ее дворе. Но в этот раз он загрыз двух собак, а люди, испугавшись, закрылись в доме.

Когда на место происшествия приехали милиционеры животное бросилось и на них. «С учетом реальной угрозы, сотрудники, чтобы обезвредить волка, использовали огнестрельное оружие», — говорится в сообщении силовиков.

Ни жители деревни, ни правоохранители не пострадали.

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