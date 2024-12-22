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В Казани и Ростове раздались мощные взрывы

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  • 22.12.2024, 10:03
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В Казани и Ростове раздались мощные взрывы

Беспилотники могли атаковать Казанский вертолетный завод.

С вечера 21 декабря жители Ростова и Казани начали сообщать о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Жители Казани сообщают о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити» (там же неподалеку находится ЖК «Лазурное небо», атакованный ранее утром дронами). Также опубликовано видео с дымом после взрыва.

Отмечается, что беспилотники могли атаковать Казанский вертолетный завод. Однако российские чиновники, объясняя взрыв, заявили, что это саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, который не разорвался во время сегодняшней утренней атаки.

Также взрывы прогремели в Ростове. Деталей пока не сообщается. По информации руководитель «Центра изучения оккупации» Петра Андрющенко, около полуночи в Ростове прогремело 4 взрыва.

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