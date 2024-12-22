Разлом российских танкеров в Керченском проливе: загрязнения видно из космоса 4 22.12.2024, 11:54

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Спутниковые снимки показали масштаб катастрофы.

Из-за аварии и потопления российских нефтяных танкеров в Керченском проливе произошла настоящая экологическая катастрофа. Спутниковые снимки демонстрируют масштабы загрязнения.

Российские пляжи покрылись нефтью из-за масштабной ее утечки в связи с авариями в Керченском проливе. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

В «Крым.Реалии» опубликовали сравнение спутниковых снимков пляжей российских городов Анапа и Витязево, сделанных в январе этого года и 20 декабря. На новых снимках четко видно пятна мазута, а также мешки, в которые его собирают.

По данным российских источников, собранный мазут просачивается обратно в песок из-за того, что мешки не успевают оперативно вывозить.

Ранее сообщалось, что площадь загрязнения береговой линии на Кубани в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе достигла 54 километров.

Мазутные пятна дошли и до берегов временно оккупированной Керчи. Об этом заявил российский ставленник на посту мэра Олег Каторгин.

«Зафиксированы единичные выбросы мазута на пляже Керчи, смешанные с водорослями, администрацией города организована работа по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов», – цитируют Каторгина российский СМИ.

Оккупационные власти призвали «неравнодушных граждан» также присоединиться к ликвидации последствий аварии.

Экологическая катастрофа

Экологи отмечают, что одна тонна нефти может распространиться на площадь до 12 квадратных километров. Использование изношенных танкеров особенно в период штормов запрещено различными регламентами. Но россияне пренебрегают международными обязательствами и соглашениями. Российская сторона даже не разглашает, сколько нефти было на танкерах.

Нефтяное пятно будет угрожать морским организмам, особенно дельфинам, которые не переживут контакта с ней. Оно будет мешать им передвигаться и дышать. Мазут среди нефтепродуктов особенно опасен для экосистемы, именно его, вероятно, и перевозили россияне.

Напомним, у берегов Керчи затонули 2 российских танкера «Волгонефть». Кораблекрушение произошло в 8 километрах от Керченского пролива. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, после чего пошла трещина. Танкер буквально разделился на две части и затонул.

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