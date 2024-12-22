Как украинские воины на фронте болели за Усика

Как украинские воины на фронте болели за Усика1
- 22.12.2024, 20:40
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Трогательное видео.
В ночь с 21 на 22 декабря чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей.
После боя пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в своем Телеграме опубликовала видео, показав искренние эмоции военных, которые следили за поединком.
«Этой ночью бойцы 63-й бригады не спали — следили не только за врагом, но и за поединком Усика. С победой, Саша! Ты лучший! Слава Украине!», — говорится в сообщении.