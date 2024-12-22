На юге Бразилии частный самолет рухнул на жилые кварталы
- 22.12.2024, 20:55
На борту были девять человек, выживших нет.
В городе Грамаду на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, частный самолет упал в зоне жилой застройки, сообщает Globo. На борту были девять человек, выживших нет.
Среди пассажиров был Луис Клаудио Салгейру Галеацци, бизнесмен из Сан-Паулу.
Самолет рухнул на мебельный магазин. По данным местных властей, 14 человек, находившиеся на месте происшествия, получили ранения и были госпитализированы. На месте работают пожарные, сохраняется риск взрыва топлива.