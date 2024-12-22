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На юге Бразилии частный самолет рухнул на жилые кварталы

  • 22.12.2024, 20:55
На юге Бразилии частный самолет рухнул на жилые кварталы

На борту были девять человек, выживших нет.

В городе Грамаду на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, частный самолет упал в зоне жилой застройки, сообщает Globo. На борту были девять человек, выживших нет.

Среди пассажиров был Луис Клаудио Салгейру Галеацци, бизнесмен из Сан-Паулу.

Самолет рухнул на мебельный магазин. По данным местных властей, 14 человек, находившиеся на месте происшествия, получили ранения и были госпитализированы. На месте работают пожарные, сохраняется риск взрыва топлива.

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