США отменят вознаграждение в $10 млн за лидера сирийских повстанцев

США отменят вознаграждение в $10 млн за лидера сирийских повстанцев1
- 22.12.2024, 22:01
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Вашингтон готов сотрудничать с новым руководством Сирии.
США заявили, что отменят вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за лидера исламистской группировки Хайят Тахрир аш-Шам, которая возглавила свержение режима сирийского диктатора Башара Асада, Абу Мохаммеда аль-Джолани.
Об этом сообщает Financial Times в субботу, 21 декабря.
Как отмечается в материале, такое решение является знаком того, что Вашингтон готов сотрудничать с новым руководством Сирии.
По словам ведущего представителя Госдепартамента США на Ближнем Востоке Барбары Лиф, Абу Мохаммед аль-Джолани, который теперь использует свое настоящее имя Ахмед аль-Шараа, согласился, что нельзя допустить, чтобы террористические группы «представляли угрозу внутри страны или за ее пределами, в том числе для США и партнеров в регионе».
FT сообщает, что в пятницу Лиф встретилась с аль-Джолани и заявила журналистам, что отмена вознаграждения позволит американским чиновникам взаимодействовать с лидером повстанцев, не передавая его правоохранительным органам.
По словам представительницы Госдепартамента, встреча была «достаточно хорошей, очень продуктивной и детальной».
Из-за того, что группировка Хайят Тахрир аш-Шам признана США, ЕС и НАТО террористической организацией, Вашингтон не может оказывать ей материальную поддержку, однако может общаться с ее членами. Как отметил аль-Джолани, после падения режима Асада санкции против Сирии должны быть сняты, говорится в материале.
В свою очередь американские чиновники заявили, что рассмотрят возможность снятия санкций и отмены статуса государства как террористического, если Хайят Тахрир аш-Шам докажет свою приверженность «инклюзивному» правлению и поддержке стабильности, пишет FT.
Кроме этого, американские чиновники заявили о планах взаимодействовать с переходным правительством во время дальнейших поездок в Сирию, если это позволят условия.
20 декабря в Госдепе США заявили, что американские дипломаты посетили столицу Сирии Дамаск впервые за более чем десять лет. Они провели встречу с лидером исламистских повстанцев ХТШ.
Ранее министр Кабинета министров Великобритании Пэт МакФадден заявил, что правительство страны может пересмотреть статус группировки Хайят Тахрир аш-Шам и исключить ее из списка запрещенных террористических организаций после свержения режима Асада.