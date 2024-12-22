Зеленский: Мы должны вступить в Евросоюз
- 22.12.2024, 23:08
По его словам, председательство Польши и Дании в ЕС станет историческим для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 22 декабря, что в 2025 году Киев должен добиться как можно большего прогресса на пути к членству в Европейском союзе и ожидает, что председательство Польши и Дании в этот период станет историческим для его страны.
«Мы должны вступить в Евросоюз. В следующем году мы должны достичь максимуму в ходе переговоров и в плане развития отношений с партнерами в Евросоюзе. Поэтому председательство Польши, а во второй половине года — Дании в ЕС должно стать историческим для Украины», - сказал Зеленский, обращаясь к дипломатам в их профессиональный день.
Президент также заявил, что одной из ключевых задач дипломатов является проведение системной работы во всех аспектах правосудия. Речь идет об ответственности России за войну, санкциях против РФ и поиске тех российских активов, которые еще не заморожены.
«Ваша задача также - максимально тесно сотрудничать со всеми партнерами, которые уже инвестируют или могут стать инвесторами в наше внутриукраинское оружейное производство, в наши совместные проекты реконструкции», - добавил глава государства.