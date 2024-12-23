ВСУ разбили колонну войск РФ на «Жигулях»3
- 23.12.2024, 8:40
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Бой на Покровском направлении показали на видео.
Операторы 425-го отдельного батальона беспилотных систем «Очі» (425 ОББС) Вооруженных сил Украины разбили колонну автотранспорта Вооруженных сил Российской Федерации на Покровском направлении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Бавовна».
Судя по обнародованному видео, оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ, используя легковые автомобили. Далее следуют кадры уничтожения российского транспорта с помощью беспилотников.
Видео также опубликовал Telegram-канал «Труха», отметив, что россияне пошли на штурм на «Жигулях».
«Спойлер: не доехали», — говорится в публикации.