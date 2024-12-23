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ВСУ разбили колонну войск РФ на «Жигулях»

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  • 23.12.2024, 8:40
  • 5,436
ВСУ разбили колонну войск РФ на «Жигулях»

Бой на Покровском направлении показали на видео.

Операторы 425-го отдельного батальона беспилотных систем «Очі» (425 ОББС) Вооруженных сил Украины разбили колонну автотранспорта Вооруженных сил Российской Федерации на Покровском направлении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Бавовна».

Судя по обнародованному видео, оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ, используя легковые автомобили. Далее следуют кадры уничтожения российского транспорта с помощью беспилотников.

Видео также опубликовал Telegram-канал «Труха», отметив, что россияне пошли на штурм на «Жигулях».

«Спойлер: не доехали», — говорится в публикации.

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