ВСУ разбили колонну войск РФ на «Жигулях» 3 23.12.2024, 8:40

5,436

Бой на Покровском направлении показали на видео.

Операторы 425-го отдельного батальона беспилотных систем «Очі» (425 ОББС) Вооруженных сил Украины разбили колонну автотранспорта Вооруженных сил Российской Федерации на Покровском направлении. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Бавовна».

Судя по обнародованному видео, оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ, используя легковые автомобили. Далее следуют кадры уничтожения российского транспорта с помощью беспилотников.

Видео также опубликовал Telegram-канал «Труха», отметив, что россияне пошли на штурм на «Жигулях».

«Спойлер: не доехали», — говорится в публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com