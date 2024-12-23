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BILD: Жена Асада планирует развестись и сбежать в Лондон

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  • 23.12.2024, 13:14
  • 6,892
BILD: Жена Асада планирует развестись и сбежать в Лондон

Асма аль-Асад просит у российских властей разрешение на выезд за границу.

Жена свергнутого сирийского диктатора Башара Асада хочет развестись с ним и покинуть Россию. Об этом пишет BILD со ссылкой на турецкие и арабские СМИ.

По данным источников, бывшая первая леди Сирии Асма аль-Асад недовольна своей новой жизнью в России под покровительством Владимира Путина. Она хочет переехать в Лондон.

Асма после побега из Сирии якобы обратилась в российский суд с просьбой о специальном разрешении на выезд из Москвы. Российские власти рассматривают этот запрос.

Асма аль-Асад имеет сирийское и британское гражданства. Она родилась в 1975 году в Лондоне, а в возрасте 25 лет переехала в Сирию и вышла замуж за Башара Асада.

Сам Асад живет в Москве под строгими ограничениями: его запрос о предоставлении убежища одобрен, но диктатору запрещено покидать Москву или заниматься политической деятельностью. Имущество Асада в России заморозили. По данным СМИ, речь идет о 270 килограммах золота, двух миллиардах долларов и 18 квартирах в Москве.

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