На реке Нерис в Вильнюсе появится 14 пристаней

На реке Нерис в Вильнюсе появится 14 пристаней2
- 23.12.2024, 19:12
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Перевозки по реке должны начаться летом 2025 года.
С лета 2025 года в Вильнюсе планируется начать перевозку пассажиров по реке Нерис.
Горсовет одобрил подготовку плана расширения сети пристаней, пишет портал madeinvilnius.lt.
Горсовет на этой неделе единогласно принял проект. В конце августа этого года горсовет решил начать пассажирские перевозки по реке.
Согласно плану, будет развита инфраструктура, план использования территории, разработаны правила безопасности и регламент, модернизирована имеющаяся инфраструктура.
Перевозки по реке должны начаться летом 2025 года, сезон будет длиться с мая по октябрь, в зависимости от погоды.
Для перевозки пассажиров планируют купить 4 новых корабля. Сделки не должны быть дороже 4 млн. евро (без НДС).
В систему столичного транспорта суда включат поэтапно – в следующем году откроют маршрут от пляжа в Жирмунай под мостами Шило, Короля Миндовга, Белый мост до площади Независимости у парламента (маршрут Жирмунай-Жверинас) на пути будет 6 остановок-причалов.
На втором этапе появится еще 6, а на третьем - 2 остановки (соединение Жверинас-Парк Вингис).
Надеются, что на первом этапе перевезут 69 000 пассажиров, на втором – больше 83 000, а после оборудования всех соединений – 95 000 пассажиров.
По данным муниципалитета, судоходство по реке пойдет на благо туристическому сектору, улучшит сообщение и будет способствовать снижению уровня загрязнения.