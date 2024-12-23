Трамп хочет купить Гренландию

Трамп хочет купить Гренландию17
- 23.12.2024, 20:28
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Политик хотел это сделать еще в первый президентский срок.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сделать так, чтобы Соединенные Штаты контролировали остров Гренландия, который находится в составе Дании. Об этом американский политик написал 23 декабря в соцсети Truth Social.
Заявление Трамп сделал, объявляя, что намерен назначить бывшего посла США в Швеции Кена Говери послом США в Дании.
«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью», – написал новоизбранный президент Соединенных Штатов.
15 августа 2019 года американское издание The Wall Street Journal сообщило, что на тот момент глава Белого дома Трамп обсуждал со своими советниками возможность покупки у Дании острова Гренландия. 18 августа информацию об интересе Белого дома к острову подтвердил экономический советник Трампа Ларри Кадлоу.
Информация вызвала негативную реакцию у датских политиков. Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что разговоры о возможной покупке Соединенными Штатами острова Гренландия являются абсурдными.
В правительстве Гренландии заявили, что остров открыт для бизнеса, но не для продажи.
Летом 2020 года СМИ писали со ссылкой на бывших представителей властей, что Трамп в 2018 году всерьез хотел обменять на Гренландию Пуэрто-Рико – зависимую от США территорию (действие конституции США на ней ограничено, верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления).
Гренландия – крупнейший остров на Земле. Является административной автономной единицей Дании. Население Гренландии – около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыты льдом.