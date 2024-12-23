закрыть
23 декабря 2024, понедельник, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сова залетела в дом и села на верхушку рождественской елки

  • 23.12.2024, 20:30
  • 3,544
Сова залетела в дом и села на верхушку рождественской елки
иллюстративное фото

Фотофакт.

В городском округе Арлингтон в США сова забралась в дом местных жителей через дымоход, а затем уселась на верхушку елки, сбив рождественскую звезду, пишет mirror.co.uk.

Необычный случай произошел в доме Джейсона и Саванны Бергойнов. Саванна присматривала за ребенком, когда услышала странный шум, доносившийся из камина. Через несколько часов она вспомнила, что ее собака стала нервной и залаяла.

В интервью NBC Washington она рассказала, что сначала увидела пернатого злоумышленника на стульчике для кормления ребенка, но спугнула птицу, и та взлетела на верхушку елки, где и осталась сидеть.

«Это волшебный рождественский момент, когда она чувствовала себя комфортно на верхушке рождественской елки», — добавила Саванна.

После встречи с пернатым гостем женщина связалась со своим мужем, который, в свою очередь, сообщил о птице в местную благотворительную организацию по защите животных.

Фотография совы на рождественской елке уже стала вирусной в Интернете.

«Это так волшебно и так красиво», — написал один из пользователей.

«Какое потрясающее фото. Рождественская открытка на следующий год для семьи», — прокомментировал еще один человек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко