Сова залетела в дом и села на верхушку рождественской елки
- 23.12.2024, 20:30
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Фотофакт.
В городском округе Арлингтон в США сова забралась в дом местных жителей через дымоход, а затем уселась на верхушку елки, сбив рождественскую звезду, пишет mirror.co.uk.
Необычный случай произошел в доме Джейсона и Саванны Бергойнов. Саванна присматривала за ребенком, когда услышала странный шум, доносившийся из камина. Через несколько часов она вспомнила, что ее собака стала нервной и залаяла.
В интервью NBC Washington она рассказала, что сначала увидела пернатого злоумышленника на стульчике для кормления ребенка, но спугнула птицу, и та взлетела на верхушку елки, где и осталась сидеть.
«Это волшебный рождественский момент, когда она чувствовала себя комфортно на верхушке рождественской елки», — добавила Саванна.
После встречи с пернатым гостем женщина связалась со своим мужем, который, в свою очередь, сообщил о птице в местную благотворительную организацию по защите животных.
Фотография совы на рождественской елке уже стала вирусной в Интернете.
«Это так волшебно и так красиво», — написал один из пользователей.
«Какое потрясающее фото. Рождественская открытка на следующий год для семьи», — прокомментировал еще один человек.