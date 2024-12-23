Три украинских пехотинца удерживали позиции в течение 56 дней, уничтожили врага и вышли невредимыми

Три украинских пехотинца удерживали позиции в течение 56 дней, уничтожили врага и вышли невредимыми1
- 23.12.2024, 20:52
- 3,056
Как им это удалось.
Военный Антон Самков совместно с двумя пехотинцами 58-летним Андреем Чапухиным и 56-летним Иваном Стасивом удерживали позицию под Работино на Запорожье в течение 56 дней.
Вражеские дроны контролировали все тропы к передовым рубежам обороны украинских защитников и заменить бойцов было невозможно. Несмотря на постоянные атаки российских штурмовиков и непрерывные обстрелы, украинские воины не сдались и смогли сохранить свои позиции. Воинам даже удалось ликвидировать группу оккупантов.
Все трое защитников не получили ни одного ранения и не нуждались в специализированной реабилитации. После короткого отпуска бойцы вернулись к выполнению боевых задач. Подробнее об этом смотрите далее в специальном репортаже на ютуб-канале «Бутусов Плюс».