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Три украинских пехотинца удерживали позиции в течение 56 дней, уничтожили врага и вышли невредимыми

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  • 23.12.2024, 20:52
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Три украинских пехотинца удерживали позиции в течение 56 дней, уничтожили врага и вышли невредимыми
иллюстративное фото

Как им это удалось.

Военный Антон Самков совместно с двумя пехотинцами 58-летним Андреем Чапухиным и 56-летним Иваном Стасивом удерживали позицию под Работино на Запорожье в течение 56 дней.

Вражеские дроны контролировали все тропы к передовым рубежам обороны украинских защитников и заменить бойцов было невозможно. Несмотря на постоянные атаки российских штурмовиков и непрерывные обстрелы, украинские воины не сдались и смогли сохранить свои позиции. Воинам даже удалось ликвидировать группу оккупантов.

Все трое защитников не получили ни одного ранения и не нуждались в специализированной реабилитации. После короткого отпуска бойцы вернулись к выполнению боевых задач. Подробнее об этом смотрите далее в специальном репортаже на ютуб-канале «Бутусов Плюс».

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