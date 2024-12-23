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Премьер Гренландии отказался продать США остров

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  • 23.12.2024, 21:23
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Премьер Гренландии отказался продать США остров
Муте Эгеде

Муте Эгеде ответил на идею Трампа фразой «не продаемся».

Гренландия не продается, заявил премьер-министр этой автономной провинции Дании Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа, что Вашингтону нужно завладеть островом.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — заявил Эгеде, передает AFP.

Трамп ранее заявил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире».

Он не в первый раз делает подобные заявления. В 2019-м, в свой первый президентский срок, Трамп тоже выдвигал идею приобрести Гренландию у Дании. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала предложение «абсурдным» и отметила, что тогдашний премьер Ким Кильсен дал понять, что регион «не продается». Трамп на фоне этой ситуации отменил поездку в Данию и переговоры с Фредериксен и назвал реакцию Копенгагена на предложение о Гренландии неприятной.

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