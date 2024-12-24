Армия Израиля ликвидировала ответственного за безопасность ХАМАС 24.12.2024, 9:37

Он играл важную роль в принятии террористами решений.

Израильские военные ликвидировали руководителя Управления безопасности палестинской группировки ХАМАС. Он скрывался в командном центре, расположенном в здании бывшей школы.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Террорист Тарват Мухаммед Ахмед Альбек работал в командно-контрольном центре, который находился в здании, ранее использовавшемся как школа Мусы ибн Нусайра в Дурай Таффа.

В ЦАХАЛ отметили, что «Управление безопасности ХАМАС» занимается подготовкой разведывательных оценок, которые способствуют принятию решений, а также отвечает за защиту высокопоставленных чиновников группировки, обеспечивая им места для укрытия для продолжения военной деятельности.

«Альбек был ключевой фигурой в структурах безопасности и играл важную роль в процессе принятия решений», — говорится в заявлении.

Перед атакой израильские военные приняли ряд мер для минимизации риска ущерба мирному населению. В частности, использовались высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и дополнительная разведка.

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