Пенсионер бросил коктейль Молотова в полицейскую машину в центре Москвы 3 24.12.2024, 22:29

1,488

Инцидент произошел у здания ОВД «Арбат».

В центре Москвы, у здания ОВД «Арбат», мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. По данным связанного с силовиками канала Baza, инцидент произошел около 17:00 по минскому времени. После нападения территория была оперативно оцеплена сотрудниками полиции.

В результате происшествия никто не пострадал, а подозреваемый был задержан. По информации Генеральной прокуратуры, ему 65 лет, и он действовал по указаниям телефонного мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Также вечером 24 декабря в торговом центре «Слава» в Серпухове произошел инцидент с фейерверком. По данным «Осторожно, новости», пожилая женщина запустила пиротехническое изделие прямо внутри здания, что привело к сильному задымлению. Канал уточняет, что пенсионерка, вероятно, также действовала под влиянием телефонных мошенников, хотя источник этой информации не указан.

Согласно данным, собранным «Медиазоной», с 13 по 24 декабря в России было совершено не менее 50 подобных атак на банки, полицейские автомобили и другие объекты. Большинство случаев произошло 20 и 21 декабря. Как минимум шесть задержанных сейчас обвиняются в терроризме (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), еще 11 в умышленном повреждении имущества.

Ранее масштабная волна подобных атак наблюдалась с 29 июля по 3 августа 2023 года, когда было зафиксировано 37 поджогов, организованных телефонными мошенниками. Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину «Медиазона» насчитала 172 таких нападения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com