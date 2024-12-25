Гринч испортил Рождество перуанским наркоторговцам 1 25.12.2024, 17:09

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Курьезное видео попало в Сеть.

В Лиме, столице Перу, полицейский в костюме Гринча провел арест наркоторговцев. В ходе рейда были арестованы несколько человек.

Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на полицию Перу. Отмечается, что операцию проводило подразделение «Зеленый эскадрон», которое известно тем, что часто использует костюмы во время полицейских спецопераций.

На кадрах заметно, как «Гринч» с молотом в руках ломает дверь в дом наркоторговцев, а за ним следует отряд полицейских.

«Я ненавижу Рождество и преступников», — прокомментировал задержание главный герой.

По сообщениям местных СМИ, в доме преступников нашли пакеты с кокаином, инструменты для фасовки и наличку.

Как известно, Гринч является персонажем детской книги «Как Гринч украл Рождество», в которой он переодевался в Санта Клауса и пробирался в дома жителей Ктовиля, чтобы украсть их подарки. В Украине он не очень известным в массовой культуре, однако на Западе Гринч является довольно популярным антигероем.

📌| En ingenioso operativo, agentes del Escuadrón Verde detuvieron a los alias La Reina del Sur, La Coneja y Pote, presuntos integrantes de la banda La Mafia de San Bartolo, dedicada a la venta de drogas.

Se decomisaron estupefacientes y diversas especies.

relacionadas al TID. 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/QF6SM2cx4Y — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 23, 2024

Полиция Перу неоднократно использовала костюмы, чтобы задержать преступников. Например, на День святого Валентина задержание проводил плюшевый медведь.

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