Италия увеличила выдачу виз белорусам 25.12.2024, 18:06

В этом году это итальянское посольство выдало белорусам около 50 тысяч виз.

В 2024 году Италия на четверть увеличила количество виз, выданных белорусам.

По информации итальянского посольства, в текущем году было выдано почти 50 тысяч въездных виз для граждан Беларуси, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

В посольстве отметили, что «это отличный показатель, который был достигнут благодаря непрерывной работе визового отдела, а также ценному взаимодействию с внешним поставщиком услуг TLScontact».

В 2023 году итальянское посольство выдало белорусам свыше 40 тысяч виз, что стало рекордным показателем на тот момент. Однако глава итальянской миссии в Беларуси Томмазо Пьетро Маркеджани в начале года заявлял, что в 2024 году они намерены установить новый рекорд.

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