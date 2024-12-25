Италия увеличила выдачу виз белорусам
- 25.12.2024, 18:06
В этом году это итальянское посольство выдало белорусам около 50 тысяч виз.
В 2024 году Италия на четверть увеличила количество виз, выданных белорусам.
По информации итальянского посольства, в текущем году было выдано почти 50 тысяч въездных виз для граждан Беларуси, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
В посольстве отметили, что «это отличный показатель, который был достигнут благодаря непрерывной работе визового отдела, а также ценному взаимодействию с внешним поставщиком услуг TLScontact».
В 2023 году итальянское посольство выдало белорусам свыше 40 тысяч виз, что стало рекордным показателем на тот момент. Однако глава итальянской миссии в Беларуси Томмазо Пьетро Маркеджани в начале года заявлял, что в 2024 году они намерены установить новый рекорд.