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Затонувший у берегов Алжира российский корабль Ursa Major взорвали: новые подробности

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  • 26.12.2024, 8:15
  • 7,322
Затонувший у берегов Алжира российский корабль Ursa Major взорвали: новые подробности

Появились свидетельства членов экипажа.

Затонувшее на этой неделе у берегов Алжира российское судно Ursa Major, участвовавшее в перевозках оружия из Сирии, было взорвано.

По крайней мере, об этом утверждает владеющая судном компания «Оборонлогистика», чье заявление приводят российские пропагандистские СМИ, передает Dialog.UA.

В компании заявляют, что против судна была осуществлена «террористическая атака».

Приводятся высказывания членов экипажа, которые сообщили о трех последовательных взрывах с правого борта в районе кормовой части.

После взрывов корабль получил резкий крен на правый борт, в результате чего вода попала в судовые помещения. В МИД РФ ранее заявляли, что перед крушением в машинном отделении судна произошел взрыв.

В результате инцидента корабля двое членов экипажа считаются пропавшими без вести, 14 были эвакуированы и доставлены в порт Картахена.

В сообщении российских пропагандистов не уточняется, кто может стоять за «террористической атакой» на упомянутый сухогруз.

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