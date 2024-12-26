Затонувший у берегов Алжира российский корабль Ursa Major взорвали: новые подробности

Затонувший у берегов Алжира российский корабль Ursa Major взорвали: новые подробности4
- 26.12.2024, 8:15
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Появились свидетельства членов экипажа.
Затонувшее на этой неделе у берегов Алжира российское судно Ursa Major, участвовавшее в перевозках оружия из Сирии, было взорвано.
По крайней мере, об этом утверждает владеющая судном компания «Оборонлогистика», чье заявление приводят российские пропагандистские СМИ, передает Dialog.UA.
В компании заявляют, что против судна была осуществлена «террористическая атака».
Приводятся высказывания членов экипажа, которые сообщили о трех последовательных взрывах с правого борта в районе кормовой части.
После взрывов корабль получил резкий крен на правый борт, в результате чего вода попала в судовые помещения. В МИД РФ ранее заявляли, что перед крушением в машинном отделении судна произошел взрыв.
В результате инцидента корабля двое членов экипажа считаются пропавшими без вести, 14 были эвакуированы и доставлены в порт Картахена.
В сообщении российских пропагандистов не уточняется, кто может стоять за «террористической атакой» на упомянутый сухогруз.