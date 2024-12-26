Два бойца ВСУ взяли в плен 14 оккупантов под Зеленовкой
- 26.12.2024, 8:36
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Россиян буквально «выкурили» из укрытия.
На Кураховском направлении в районе села Зеленовка украинские защитники смогли захватить в плен подразделение россиян. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец ВСУ с позывным «Алекс».
«Вдвоем на характере взяли 14 оккупантов в плен. Двое ребят взяли в плен всех за раз, это еще и так забавно было, они докладывают 4 пленных, отставить — 6, стоп, уже 9, теперь 14. Выкурили из норы чисто на уверенности, характер действительно решает в таких ситуациях, даже если ты в меньшинстве», — написал он.
Военный отметил, что таких ситуаций было много как и в пользу ВСУ, так и в пользу ВС РФ.
«В районе Зеленовки противник сильно деморализован, за последние 2 недели пацаны знатно пополнили обменный фонд», — отметил он.