Два бойца ВСУ взяли в плен 14 оккупантов под Зеленовкой 26.12.2024, 8:36

1,148

Россиян буквально «выкурили» из укрытия.

На Кураховском направлении в районе села Зеленовка украинские защитники смогли захватить в плен подразделение россиян. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец ВСУ с позывным «Алекс».

«Вдвоем на характере взяли 14 оккупантов в плен. Двое ребят взяли в плен всех за раз, это еще и так забавно было, они докладывают 4 пленных, отставить — 6, стоп, уже 9, теперь 14. Выкурили из норы чисто на уверенности, характер действительно решает в таких ситуациях, даже если ты в меньшинстве», — написал он.

Военный отметил, что таких ситуаций было много как и в пользу ВСУ, так и в пользу ВС РФ.

«В районе Зеленовки противник сильно деморализован, за последние 2 недели пацаны знатно пополнили обменный фонд», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com