Белорусское животноводство рискует остаться без комбикорма 26.12.2024, 11:10

Крупнейший госимпортер российского белкового сырья не имеет средств для дальнейшей закупки.

Крупнейший госимпортер российского белкового сырья не имеет средств для дальнейшей закупки. Это следует из официального обращения к руководству Гомельского облисполкома, с которым ознакомился «Флагшток».

Обращение на имя первого заместителя председателя Гомельского облисполкома Дмитрия Петрожицкого подготовило руководство ЗАО «Белагроинторг». Предприятие специализируется на оптовой торговле белковым сырьем для нужд сельскохозяйственных организаций. Компания приобретает шрот подсолнечный у российских заводов-изготовителей на условиях предварительной оплаты, а позже продает белoрусским сельхозорганизациям на условиях отсрочки платежа. Однако белoрусские покупатели не выполняют свои обязательства по оплате.

В обращении говорится, что в настоящее время ситуация с расчетами белoрусских предприятий системы АПК за поставленное сельхозсырье «удручающая». Даже комбинаты хлебопродуктов, которые ранее были добросовестными и надежными партнерами, практически приостановили расчеты за поставленный товар.

По состоянию на 20 ноября 2024 года общий размер дебиторской задолженности организаций Гомельской области в пользу ЗАО «Белагроинторг» составляет 3,2 млн белорусских рублей. В списке должников, приложенном к обращению, находится 64 организации сферы АПК Гомельской области. Таким образом, практически все полученные кредитные средства были направлены обществом на приобретение шрота подсолнечного для организации Гомельской области. В том числе задолженность «Калинковичихлебопродукт» составляет 1,2 млн BYN, «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» — 707 тыс. BYN, «Речицкий комбинат хлебопродуктов» — 213 тыс. BYN.

Значительная часть просроченной дебиторской задолженности организаций Гомельской области образовалась еще в 2018–2019 годах. Оплата за поставленный товар должна была осуществляться за счет средств местного бюджета, однако бюджетные средства, выделенные предприятиям деньги для оплаты сырья были перечислены ЗАО «Белагроинторг» в неполном объеме. Размер этой задолженности составляет 773 тыс. BYN.

Предприятие несколько лет проводит работу по взысканию задолженности: подавала материалы в экономический суд, предъявляла исполнительные документы для принудительного исполнения. Однако никакого эффекта это не приносит. В дальнейшем руководство предприятия не видит перспектив по погашению комбинатами хлебопродуктов своей задолженности, а собственных средств для того, чтобы импортировать белковое сырье по уже заключенным договорам, у ЗАО «Белагроинторг» нет.

В заключении руководство ЗАО «Белагроинторг» обращает внимание на то, что в ближайшее время само предприятие не сможет исполнить свои обязательств перед банком по погашению кредитов. Тем самым, дальнейшие закупки белкового сырья могут быть полностью парализованы.

ЗАО «Белагроинторг» является государственным предприятием. 100% акций компании в равных долях принадлежат Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевским областям. Предприятие закупает белковое сырье для сельхозорганизаций со всей Беларуси. Финансовые проблемы ЗАО «Белагроинторг» грозят коллапсом для всей системы государственных закупок сырья для корма сельскохозяйственных животных.

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