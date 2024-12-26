Захарова: США хотят свергнуть Лукашенко 19 26.12.2024, 12:47

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Мария Захарова

Представитель МИД РФ пугает белорусского диктатора.

Рекомендацию Госдепа США не ездить в Беларусь в МИД РФ назвали попыткой дестабилизировать ситуацию и стремлением свергнуть режим Александра Лукашенко. Об этом заявила представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Мы характеризуем это очередное аналогичное ранее дававшееся заявление со стороны США как провокацию. Это не первое подобное заявление Госдепа США. С аналогичными так называемыми предупреждениями Вашингтон выступал, например, в августе 2023 года. Это излюбленная тактика», — сказала Захарова.

Отметим, после того, как США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь, росСМИ начали писать о возможном госперевороте в Беларуси.

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