Пашинян публично унизил Лукашенко 25 26.12.2024, 16:59

24,318

Никол Пашинян

Премьер Армении отказал диктатору в присутствии глав ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе приезжать в Минск прямо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

В 2025 году Беларусь будет председательствовать в органах ЕАЭС. В этой связи Александр Лукашенко предложил следующий саммит провести в Минске.

Никол Пашинян решил сразу предупредить, что его страна примет участие в предстоящем саммите в формате видеосвязи.

«А что за проблема? - уточнил Александр Лукашенко. - Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — обиделся Лукашенко.

Пашинян напомнил о своем заявлении, что не приедет в Минск, пока у власти находится Лукашенко.

Диктатор обиженно сказал, что «предложение армянской стороны будет рассмотрено». Однако Никол Пашинян решил продолжить пикировку.

«А что тут рассматривать? Вы не можете рассматривать мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению»», — сказал Пашинян.

«Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы выступали», — продолжил обиженно говорить Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com