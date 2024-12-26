Пашинян публично унизил Лукашенко

Пашинян публично унизил Лукашенко25
- 26.12.2024, 16:59
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Премьер Армении отказал диктатору в присутствии глав ЕАЭС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе приезжать в Минск прямо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.
В 2025 году Беларусь будет председательствовать в органах ЕАЭС. В этой связи Александр Лукашенко предложил следующий саммит провести в Минске.
Никол Пашинян решил сразу предупредить, что его страна примет участие в предстоящем саммите в формате видеосвязи.
«А что за проблема? - уточнил Александр Лукашенко. - Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — обиделся Лукашенко.
Пашинян напомнил о своем заявлении, что не приедет в Минск, пока у власти находится Лукашенко.
Диктатор обиженно сказал, что «предложение армянской стороны будет рассмотрено». Однако Никол Пашинян решил продолжить пикировку.
«А что тут рассматривать? Вы не можете рассматривать мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению»», — сказал Пашинян.
«Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы выступали», — продолжил обиженно говорить Лукашенко.