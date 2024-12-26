Аэропорты Москвы закрыли из-за атаки беспилотников

Аэропорты Москвы закрыли из-за атаки беспилотников3
- 26.12.2024, 17:01
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Объявлен план «Ковер».
В Москве ввели временные ограничения на работу аэропортов «для обеспечения безопасности полетов. Причина — угроза атаки беспилотников. Также полеты ограничили в Калуге, пишет Baza.
Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и «Калуга» не принимают и не отправляют авиарейсы, информирует Росавиация.
Власти ввели в московских аэропортах, а также в аэродроме Калуги план «Ковер». «Предварительно, из-за очередной угрозы атаки беспилотников. Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Прием самолетов прекратили с 15:45», — сообщает Mash. По данным канала, в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержаны как минимум 27 рейсов.
План «Ковер» — это режим закрытого неба в авиации. Он предполагает немедленную посадку или уход из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе летательных аппаратов. «Ковер» может объявляться по разным причинам, в том числе плохие погодные условия, представляющие угрозу безопасности, или нарушение воздушного пространства иностранным объектом.