Аэропорты Москвы закрыли из-за атаки беспилотников 3 26.12.2024, 17:01

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Объявлен план «Ковер».

В Москве ввели временные ограничения на работу аэропортов «для обеспечения безопасности полетов. Причина — угроза атаки беспилотников. Также полеты ограничили в Калуге, пишет Baza.

Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и «Калуга» не принимают и не отправляют авиарейсы, информирует Росавиация.

Власти ввели в московских аэропортах, а также в аэродроме Калуги план «Ковер». «Предварительно, из-за очередной угрозы атаки беспилотников. Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Прием самолетов прекратили с 15:45», — сообщает Mash. По данным канала, в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержаны как минимум 27 рейсов.

План «Ковер» — это режим закрытого неба в авиации. Он предполагает немедленную посадку или уход из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе летательных аппаратов. «Ковер» может объявляться по разным причинам, в том числе плохие погодные условия, представляющие угрозу безопасности, или нарушение воздушного пространства иностранным объектом.

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