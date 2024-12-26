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Еще три кабеля связи оказались повреждены между Эстонией и Финляндией

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  • 26.12.2024, 19:22
  • 2,624
Еще три кабеля связи оказались повреждены между Эстонией и Финляндией

Начато расследование.

Три подводных кабеля связи повреждены между Эстонией и Финляндией, сообщает ERR.

Накануне вечером компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о перебоях в работе кабелей. Два из них принадлежат Elisa, третий — CITIC Telecom.

Postimees пишет, что эстонское правительство созвало экстренное заседание из-за аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего энергосети Финляндии и Эстонии.

Эстонский оператор Elering сообщил об отключении Estlink 2 25 декабря. В месте предполагаемого повреждения кабеля было замечено вышедшее из Санкт-Петербурга судно под флагом Гонконга, начато расследование. Финская газета Iltalehti со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic писала, что контейнеровоз Xin Xin Tian 2, плавающий под флагом Гонконга, 24 декабря находился неподалеку от места прохождения EstLink 2 в Финском заливе.

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