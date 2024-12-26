В Витебске на улице распродают вещи из сгоревшего ТЦ «Беларусь» 26.12.2024, 20:05

1,724

Белорусы возмутились.

В Витебске на улице академика Павлова продают вещи из недавно сгоревшего торгового центра «Беларусь», видео опубликовал в TikTok паблик «Нетипичный Витебск», передает «Зеркало».

В ролике видны лежащие на земле мягкие игрушки, зимняя одежда на вешалках — все это продается прямо на улице. Судя по скоплению людей, распродажа вызвала интерес у местных жителей.

Среди популярных комментариев такие (орфографические ошибки исправлены):

«Такие вещи нельзя покупать».

«Не дай бог. Горя никому не пожелаешь, но это просто цирк… Да отдайте нуждающимся… Да, потери, но ни одного бедного предпринимателя я не встречала…»

«А продают по закупочной цене? Или все равно хотят наживиться? Закупают за копейки ширпотреб, а потом продают в 10 раз дороже под видом брендовой одежды».

«Вот уж истинные предприниматели, предприняли все, что только можно, лишь бы „отбить“ товар. Как такое вообще разрешили продавать?»

«С пожарища даже гвоздя забирать не надо… А здесь даже торг… Побойтесь Бога…»

«Какие у нас завистливые и злые люди».

«А что не так с вещами? С секонда покупают, не зная судьбу этих вещей, а тут новые. Случилось горе у людей — покупайте, стирайте и носите с удовольствием».

«Кто не был ИП, тому и не понять этого горя. Сочувствую, ребята, держитесь. Главное — живы! Вещи за копейки отдают. Турецкие вещи за бесценок, сердце кровью обливается».

Напомним, заместитель директора ЧТУП «МегаЕвротекс» Мария Бондарева сообщала 18 декабря, что предприятие дополнительно предоставит персонал, который будет помогать арендаторам вывозить товар и имущество, согласно установленным графикам. Всем арендаторам торгового центра «Беларусь» будут предоставлены льготные тарифы по аренде помещений, находящихся в собственности «МегаЕвротекс», рассказали в горисполкоме.

Напомним, 13 декабря в торговом центре «Беларусь» в Витебске произошел пожар. Спасатели эвакуировали более 200 человек, в том числе детей. В день происшествия в больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.

14 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК, а 16-го силовики задержали первых подозреваемых.

Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой сообщил, что сгоревшее здание торгового центра, скорее всего, снесут, а на его месте «будет предложено сделать другой объект — более соответствующий центральной части города».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com