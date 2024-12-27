Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг 27.12.2024, 13:29

Франк-Вальтер Штайнмайер

Досрочные выборы пройдут 23 февраля.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявил о роспуске бундестага в пятницу, 27 декабря, и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года, сообщает «Немецкая волна».

«В такие сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте», - прокомментировал федеральный президент свое решение, принятое по запросу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), которому ранее депутаты выразили вотум недоверия.

О своем намерении распустить парламент ФРГ Штайнмайер объявил еще 20 декабря. Тогда, по его словам, он убедился, что «больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства».

На голосовании о доверии федеральному правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца 16 декабря 394 депутата германского парламента высказались против. 207 членов бундестага поддержали правительство, еще 116 воздержались.

Отказали в доверии коалиционному правительству Шольца, в том числе, члены крупнейшей оппозиционной фракции - консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), представители вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП), а также Левая партия и популисты из «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) и «Альтернативы для Германии» (АдГ). Депутаты от оставшейся в правительстве «зеленой» партии воздержались при голосовании.

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