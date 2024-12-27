В Витебске свернули торговлю вещами из сгоревшего ТЦ «Беларусь» 27.12.2024, 20:12

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Вещи продавали прямо на улице.

В Витебске после жалоб свернули торговлю вещами из сгоревшего ТЦ «Беларусь», которые на днях продавали прямо на улице, сообщили в TikTok-аккаунте vitebsk.live.

Автор аккаунта рассказал, что приехал на место, где торговали вещами из сгоревшего ТЦ «Беларусь», но оказалось, что там уже свернули всю торговлю.

«Я пообщался с продавцами — они сказали, что люди пожаловались, что-то не понравилось», — сообщил тиктокер.

По его словам, сначала предприниматели ждали разрешения распродать закоптившийся из-за пожара товар. Однако в итоге торговлю запретили, и «есть мнение, что это небезопасно — торговать такой продукцией после пожара».

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