В Польше в грузовиках нашли контрабанду из Беларуси на миллионы долларов 5 27.12.2024, 20:35

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Видеофакт.

В Польше в грузовиках налоговики и таможенники нашли контрабанду из Беларуси на миллионы долларов. Это были сигареты с белорусскими акцизными марками, передает «Еврорадио».

Два грузовика были остановлены в Подляшском воеводстве возле границы с Литвой. В районе Будзиска проверили автомобиль, который по документам перевозил кондиционеры. Однако в грузе были спрятаны полмиллиона пачек сигарет без польских акцизных марок на 1,9 млн долларов. Водителя арестовали на три месяца (по некоторым данным, он — белорус), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В другом грузовике (рефрижераторе) нашли около 2700 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками — на 40 тысяч злотых. Водителем оказался гражданин Беларуси. Ему грозит штраф за контрабанду.

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