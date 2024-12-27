В Польше в грузовиках нашли контрабанду из Беларуси на миллионы долларов

В Польше в грузовиках нашли контрабанду из Беларуси на миллионы долларов5
- 27.12.2024, 20:35
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Видеофакт.
В Польше в грузовиках налоговики и таможенники нашли контрабанду из Беларуси на миллионы долларов. Это были сигареты с белорусскими акцизными марками, передает «Еврорадио».
Два грузовика были остановлены в Подляшском воеводстве возле границы с Литвой. В районе Будзиска проверили автомобиль, который по документам перевозил кондиционеры. Однако в грузе были спрятаны полмиллиона пачек сигарет без польских акцизных марок на 1,9 млн долларов. Водителя арестовали на три месяца (по некоторым данным, он — белорус), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В другом грузовике (рефрижераторе) нашли около 2700 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками — на 40 тысяч злотых. Водителем оказался гражданин Беларуси. Ему грозит штраф за контрабанду.