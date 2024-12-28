Хаос, шок и паника: бортпроводники рассказали, что происходило в самолете перед падением в Актау 28.12.2024, 13:57

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Большинство людей выжило, поскольку находилось в хвостовой части.

Перед столкновением самолета рейса 8243 «Азербайджанских авиалиний» с землей в Актау (Казахстан) на борту царили хаос, паника и шок. Из 67 человек на борту выжили только 29, среди них - бортпроводники Зульфугар Асадов, Айдан Рагимли и пассажир Субхонкул Рахимов. Они поделились своими показаниями в интервью The New York Times.

По словам Асадова, самолет Embraer 190 трижды пытался приземлиться в Грозном, но начал вести себя странно. Бортпроводник услышал странный стук снаружи самолета, затем что-то порезало его руку.

«Слава Богу, я жив», - сказал Асадов с больничной койки в Баку.

Рагимли вспомнила, что слышала два удара снаружи, после чего осколки попали в салон. Она помогла Асадову перевязать руку полотенцем.

Пассажир Субхонкул Рахимов рассказал, что после удара по самолету пассажиры начали молиться: «Я думал, что это моя последняя молитва».

Данные Flightradar24 показали, что вертикальная скорость самолета за последние 74 минуты полета колебалась более 100 раз. После тревожных звуков самолет в конце концов потерпел катастрофу: передняя часть была серьезно повреждена, а хвост отделился.

Спасение

Выжившие люди описали момент после аварии как тишину, прервавшуюся стоном раненых.

«Я понял, что мы приземлились... Я не знал, что делать - смеяться или плакать», - признался Рахимов.

«Азербайджанские авиалинии» в пятницу заявили, что самолет подвергся «внешнему вмешательству». Американские разведывательные службы предполагают, что самолет могли сбить российской зенитной системой, вероятно, ракетой «земля-воздух». Свидетели в Баку отметили, что причиной могли стать российские системы ПВО «Панцирь-С1».

Правительство Азербайджана объявило о дне траура, а «Азербайджанские авиалинии» приостановили рейсы в восемь городов России. Расследование причин катастрофы ведут следователи из Азербайджана, Казахстана и России.

Дочь Асадова, Конул, призналась, что не могла поверить, что отец выжил:

«Я подумала, что меня обманывают, что он не мог пережить нечто подобное».

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