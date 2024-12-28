Зеленский пообещал Алиеву помощь и требует объяснений РФ из-за катастрофы самолета 1 28.12.2024, 16:45

1,558

Главы Украины и Азербайджана также договорились активизировать двусторонние контакты.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву необходимую помощь в связи с катастрофой самолета AZAL. Они также договорились активизировать двусторонние контакты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Зеленский сообщил, что выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

- Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета, - отметил украинский президент.

По его словам, сейчас ключевым приоритетом является тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. «Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространение дезинформации», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что на фото и видео с места катастрофы возле казахстанского Актау отчетливо видны повреждения фюзеляжа, пробоины и вмятины, «очень напоминающие удар ракетой ПВО».

«Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время», - добавил президент Украины.

Напомним, что самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) упал на западе Казахстана утром 25 декабря. Лайнер выполнял рейс Баку - Грозный, несколько раз пытался зайти на посадку в столице Чечни, после чего взял курс на Актау, несмотря на проблемы с управлением пересек Каспийское море, но при жесткой посадке ударился о землю и загорелся. В результате погибли 38 человек из 67, в том числе оба пилота. Считается, что в тех условиях они сделали все, чтобы спасти пассажиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com