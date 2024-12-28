закрыть
28 декабря 2024, суббота, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский пообещал Алиеву помощь и требует объяснений РФ из-за катастрофы самолета

1
  • 28.12.2024, 16:45
  • 1,558
Зеленский пообещал Алиеву помощь и требует объяснений РФ из-за катастрофы самолета

Главы Украины и Азербайджана также договорились активизировать двусторонние контакты.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву необходимую помощь в связи с катастрофой самолета AZAL. Они также договорились активизировать двусторонние контакты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Зеленский сообщил, что выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

- Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета, - отметил украинский президент.

По его словам, сейчас ключевым приоритетом является тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. «Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространение дезинформации», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что на фото и видео с места катастрофы возле казахстанского Актау отчетливо видны повреждения фюзеляжа, пробоины и вмятины, «очень напоминающие удар ракетой ПВО».

«Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время», - добавил президент Украины.

Напомним, что самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) упал на западе Казахстана утром 25 декабря. Лайнер выполнял рейс Баку - Грозный, несколько раз пытался зайти на посадку в столице Чечни, после чего взял курс на Актау, несмотря на проблемы с управлением пересек Каспийское море, но при жесткой посадке ударился о землю и загорелся. В результате погибли 38 человек из 67, в том числе оба пилота. Считается, что в тех условиях они сделали все, чтобы спасти пассажиров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип