закрыть
28 декабря 2024, суббота, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову

15
  • 28.12.2024, 17:37
  • 7,106
«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову

С 1 января.

Российский газовый монополист «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову. Поставки прекратятся утром 1 января 2025 года.

Как говорится в сообщении «Газпрома», причина - якобы отказ Молдовы урегулировать задолженность за поставки газа. Сегодня компания направило «Молдовагазу» уведомление о том, что неисполнение платежных обязательств по действующему контракту является «существенным нарушением его условий».

«В связи с этим ПАО «Газпром» с 08:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об ином», - говорится в сообщении.

Примечательно, что в сообщении «Газпрома» нет упоминания о том, что в это же время - 07:00 по Киеву - Украина прекращает транзит российского газа по своей территории.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип