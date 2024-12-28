«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову15
- 28.12.2024, 17:37
- 7,106
С 1 января.
Российский газовый монополист «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдову. Поставки прекратятся утром 1 января 2025 года.
Как говорится в сообщении «Газпрома», причина - якобы отказ Молдовы урегулировать задолженность за поставки газа. Сегодня компания направило «Молдовагазу» уведомление о том, что неисполнение платежных обязательств по действующему контракту является «существенным нарушением его условий».
«В связи с этим ПАО «Газпром» с 08:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об ином», - говорится в сообщении.
Примечательно, что в сообщении «Газпрома» нет упоминания о том, что в это же время - 07:00 по Киеву - Украина прекращает транзит российского газа по своей территории.