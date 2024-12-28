По всей Грузии прошла масштабная акция протеста «Цепь единства»5
- 28.12.2024, 19:07
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К ней присоединились и прибывшие в Тбилиси депутаты Европарламента.
Спустя ровно месяц после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции до 2028 года по всей стране прошла масштабная антиправительственная акция протеста, сообщает «Эхо Кавказа».
«Цепь единства» выстроилась во всех крупных городах. Самая протяжённая – в Тбилиси: цепь соединила правую и левую набережные и семь мостов столицы: Метехский, Мост Мира, Бараташвили, Саарбрюкенский, Галактиона Табидзе, царицы Тамар и Вахушти Багратиони. Частично было парализовано автомобильное движение.
К акции присоединились, в частности, все основные оппозиционные партии страны, а также студенты, НПО, бизнесмены, представители сферы культуры, президент Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшие в Тбилиси депутаты Европарламента Михал Ваврикевич (Польша) и Дайнюс Жалимас (Литва).
В «Цепи единства» примут участие и грузинские эмигранты. Сборы организованы в 40 городах Европы и США.
Накануне акции США объявили о решении ввести финансовые санкции против основателя и почётного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Его обвиняют «в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в угоду РФ».
Завтра, 29 декабря, правящая «Грузинская мечта» планирует провести инаугурацию Михаила Кавелашвили, утверждённого на пост Избирательной коллегией. Действующий президент, оппозиция, а также часть международных партнёров страны не признают легитимность нового парламента и президента.
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что единственным легитимным лидером страны является Зурабишвили, и пригласил её на инаугурацию Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января 2025 года.