В Молдове жестко отреагировали на решение «Газпрома» прекратить поставки газа 28.12.2024, 20:36

Премьер Молдовы заверил, что страна готова справиться с любой ситуацией.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, комментируя в «Фейсбуке» решение российского «Газпрома» прекратить поставки газа с 1 января 2025 года, не исключил обращения в международный арбитраж в связи с этим.

Как сообщает «Европейская правда», по словам молдавского премьера, решение «Газпрома» «подтверждает намерение Кремля оставить жителей приднестровского региона без света и тепла в разгар зимы».

«Россия использует энергетику как политическое оружие, превращая население Приднестровского региона, который она контролирует через свою незаконно размещенную армию, в заложников», – подчеркнул он.

Речан добавил, что правительство Молдовы «не признает ни одного якобы долга, который был признан недействительным международным аудитом».

Он также рассказал, что Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика для правого берега.

Речан заверил, что страна готова справиться с любой ситуацией, которая возникнет в результате решения Кремля.

«В то же время правительство тщательно проанализирует правовые возможности, включая обращение в международный арбитраж для защиты наших национальных интересов и получения компенсации из-за решений Кремля, которые вызывают экономические убытки и влияют на безопасность граждан Молдовы», – резюмировал премьер Молдовы.

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