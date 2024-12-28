Президент Грузии Зурабишвили сделала заявление перед инаугурацией «преемника» 4 28.12.2024, 22:28

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Саломе Зурабишвили

Она заявила, что остается в президентском дворце.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением накануне инаугурации Михаила Кавелашвили, избранного правящей партией «Грузинская мечта». Она заявила, что остается в президентском дворце, передает «Эхо Кавказа».

В частности, Зурабишвили выступила с обращением из официальной резиденции президента Грузии - дворца Орбелиани в Тбилиси.

«Я здесь, и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10:00 утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут последующие дни и какими будут дни победы», - обратилась она к своим сторонникам.

Отметим, сегодня жители Грузии выходили на акцию «Цепь единства», самая крупная состоялась в столице, где символическая цепь объединила правую и левую набережные города, а также семь мостов.

Этот мирный протест стал демонстрацией единства гражданского общества и стремления к европейским ценностям спустя месяц после заявления премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз. Солидарность с протестующими выразили грузины за рубежом, которые организовали акции в 40 городах Европы и США.

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