«Атеш»: Все больше солдат РФ пытаются сбежать с фронта 28.12.2024, 22:51

Украинские партизаны узнали о ряде проблем в российской армии.

Российское командование продолжает не считаться с потерями и относится к солдатам как к ресурсу. Поэтому все больше оккупантов убегают с фронта.

Об этом сообщило украинское партизанское движение «Атеш».

Так, украинские партизаны узнали о ряде проблем в российской армии. Агент движения «Атеш» из числа военных ВС РФ сообщил, что в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают исключительно тем, кто соглашается продлить контракт в Херсонской области.

Командиры идут на такие меры из-за проблем с набором новых «добровольцев». Растут трудности с обеспечением, зарплаты выплачивают с задержками, а в случае гибели - не вывозят с поля боя, а оставляют или записывают как «пропавших без вести».

«При этом все больше военнослужащих пытается бежать из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления... Мы видим все больше подтверждений того, что российские командиры не учитывают потери и относятся к своим людям прежде всего как к ресурсу. Поэтому вполне ожидаемо, что люди отказываются продлевать контракты», - сообщают украинские партизаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com